Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat şampiyonu Farah Londra Maratonu'ndan çekildi
[AA arşiv]
Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.
Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.
İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.
Etiketler: Atletizm
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