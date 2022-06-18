Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanyol futbolcu Fabregas Monaco'dan ayrıldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak 2019'dan bu yana Monaco forması giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.
Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 68 maça çıkan Fabregas, 4 gol attı.
Cuídate, @cesc4official #GraciasCesc pic.twitter.com/j94HnNZSiY— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) June 18, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri
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