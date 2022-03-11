Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.

90 dakika boyunca üst düzey bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, golsüz berabere bitti. Sarı kırmızılıların ortaya koyduğu performans, İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanya'nın en önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, Torrent'in öğrencilerini manşetine taşıdı.

"İstanbul'da Final" başlıklı haberde Inaki Pena'nın maçtaki kurtarışlarından bahsedilirken, Katalan ekibin rövanşı kazanmak zorunda olduğu belirtildi.

Son dönemde Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu da maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Genç oyuncunun ortaya koyduğu futboldan övgüyle bahseden Sport gazetesi, başlığını "Kim bu Aktürkoğlu?" diye attı.

La Vanguardia gazetesi ise özel haberinde Galatasaray hakkında övgü dolu cümleler kullandı. "Barcelona Tur Kapısını Aralamayı Reddetti" başlığıyla yazılan haberde, Katalan ekibinin disiplinden uzak olduğu belirtildi.