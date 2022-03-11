Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek kaza geçirdi
Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.
Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig
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