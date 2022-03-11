Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Önder Karaveli, taktik çalışmalarına ağırlık verdi. 48 yaşındaki teknik adam, kadroda değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Sakatlıkları bulunan Oğuzhan, Miralem Pjanic, Welinton ve Atiba Hutchinson derbide forma giyemeyecek. Tedavileri sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Josef De Souza ve Domagoj Vida ise 11'deki yerlerini alacak durumda.

Teknik heyet, Serdar Saatçi'nin Medipol Başakşehir maçındaki performansından memnun kalmadı. Welinton’un sakatlığında, savunmanın ortasında Vida'nın yanında Necip Uysal şans bulacak.

N'Koudou kadroda yer alacak

3 aylık tedavisi ülkesi Fransa'da devam eden ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönerek takımla antrenmanlarına başlayan Kevin N'Koudou, fiziksel ağırlıklı çalışmalar yapıyor. 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alabilecek.

Diğer yandan Beşiktaş, yoğun kar yağışı sebebiyle hazırlıklarını Vodafone Park'ta sürdürüyor. Siyah beyazlıların, derbiye kadar antrenmanlarını burada yapması bekleniyor.