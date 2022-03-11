Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yayıncı kuruluşta katıldığı programda bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak beyanlarda bulunduğu ileri sürüldü.

''Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir? Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?, Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalyaspor maçına atanmış mıdır?"

Soruların yanıtlanmaması durumunda MHK'nin istifa etmesi gerektiği kaydedildi.

"MHK’nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK’nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır."