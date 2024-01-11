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Spor
AA 11.01.2024 01:11

İspanya Süper Kupa'da ilk finalist Real Madrid

İspanya Süper Kupa'da oynanan derbide Real Madrid, normal süresi 3-3 biten maçın uzatma devrelerinde Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi.

İspanya Süper Kupa'da ilk finalist Real Madrid
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, bu üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

İspanya Süper Kupa'da ilk finalist Real Madrid

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Arda Güler uzatmalarda oyuna dahil oldu

Bu arada milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.

Öte yandan Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174. golünü attı ve Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Barcelona ile Osasuna arasında bugün yapılacak diğer yarı final maçının galibi, 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.

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