İsmail Kartal'ın 9. derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da, 20 ay sonra Galatasaray derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti.

İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 maçta rakibiyle berabere kaldı. Kartal, Galatasaray’a karşı ise 4 maça çıktı.

Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe ile, Galatasaray’ı penaltı atışlarıyla yendi.

Galatasaray’a karşı 11. maç

İsmail Kartal, Galatasaray’a karşı 5 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da göre alan Kartal, sarı-kırmızılılarla 7’si Süper Lig olmak üzere 10 maça çıktı ve bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal’ın çalıştırdığı takımlar sarı-kırmızılılara karşı 14 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

İsmail Kartal’ın derbi karnesi şöyle:

2023-2024: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe: 3

2021-2022: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe / Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2014-2015 Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş / Fenerbahçe1-0 Galatasaray / Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe / Galatasaray 2- Fenerbahçe / Fenerbahçe 3-2 Galatasaray 2 (TFF Süper Kupa)