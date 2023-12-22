Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 22.12.2023 10:35

İsmail Kartal'ın 9. derbi heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 9. kez derbi heyecanı yaşayacak. Bu derbilerde 6 galibiyet alan tecrübeli teknik adam, sadece 1 kez kaybetti.

İsmail Kartal'ın 9. derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da, 20 ay sonra Galatasaray derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti.

İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 maçta rakibiyle berabere kaldı. Kartal, Galatasaray’a karşı ise 4 maça çıktı.

Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe ile, Galatasaray’ı penaltı atışlarıyla yendi.

Galatasaray’a karşı 11. maç

İsmail Kartal, Galatasaray’a karşı 5 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da göre alan Kartal, sarı-kırmızılılarla 7’si Süper Lig olmak üzere 10 maça çıktı ve bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal’ın çalıştırdığı takımlar sarı-kırmızılılara karşı 14 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

İsmail Kartal’ın derbi karnesi şöyle:

2023-2024: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe: 3

2021-2022: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe / Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2014-2015 Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş /  Fenerbahçe1-0 Galatasaray /  Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe / Galatasaray 2- Fenerbahçe / Fenerbahçe 3-2 Galatasaray 2 (TFF Süper Kupa)

ETİKETLER
İsmail Kartal Fenerbahçe Galatasaray Derbi Süper Lig
Sıradaki Haber
Basketbolda haftanın programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırdı
11:20
Merkez Bankası TL depo ihalesi açtı
11:18
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
11:16
Türksat, 2 bin 227 köy okulunu dijital dünyaya bağladı
11:12
Türkiye 11 ayda 52,7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
11:17
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ