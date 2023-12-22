Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
23 Aralık Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet)
15.30 Çağdaş Bodrumspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Menteşe)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
24 Aralık Pazar:
13.00 Galatasaray Ekmas-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)
15.30 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
25 Aralık Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
23 Aralık Cumartesi:
13.30 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
24 Aralık Pazar:
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOFAŞ)
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)
16.00 Nesibe Aydın-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Finalspor-Semt77 Yalovaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
23 Aralık Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)
18.15 Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
24 Aralık Pazar:
14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.45 Konyaspor-Çayırova Belediyesi (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Edip Buran)
25 Aralık Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)