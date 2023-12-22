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Spor
AA 22.12.2023 10:30

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Basketbolda haftanın programı
[AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

23 Aralık Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet)

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Menteşe)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

24 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Ekmas-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

15.30 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

25 Aralık Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

23 Aralık Cumartesi:

13.30 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

24 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOFAŞ)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

16.00 Nesibe Aydın-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Semt77 Yalovaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

23 Aralık Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

18.15 Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

24 Aralık Pazar:

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 Konyaspor-Çayırova Belediyesi (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Edip Buran)

25 Aralık Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)

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