Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 22.12.2023 09:45

Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet aldı. Diğer 2 müsabakada ise sarı-lacivertliler 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç ise berabere sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan son 5 derbi şöyle:

8 Ocak 2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

10 Nisan 2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

6 Şubat 2021: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

23 Şubat 2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

14 Nisan 2019: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

ETİKETLER
Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Derbi
Sıradaki Haber
Okan Buruk ile İsmail Kartal 7. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırdı
11:20
Merkez Bankası TL depo ihalesi açtı
11:18
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
11:16
Türksat, 2 bin 227 köy okulunu dijital dünyaya bağladı
11:12
Türkiye 11 ayda 52,7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
11:17
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ