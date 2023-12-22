Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç ise berabere sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan son 5 derbi şöyle:

8 Ocak 2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

10 Nisan 2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

6 Şubat 2021: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

23 Şubat 2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

14 Nisan 2019: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray