Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 22.12.2023 10:05

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlisi Muslera

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 derbiyle bu alanda takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlisi Muslera
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 28 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci, ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 11 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi. Deneyimli kaleci, bu derbilerin 12'sinde kalesinde gol görmedi.

37 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de oynanan 16 maçın 15'inde forma giyerken, kalesinde 9 gol gördü ve ligde en az gol yiyen kalecisi konumunda yer alıyor.

ETİKETLER
Galatasaray Fenerbahçe Derbi Süper Lig
Sıradaki Haber
Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırdı
11:20
Merkez Bankası TL depo ihalesi açtı
11:18
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
11:16
Türksat, 2 bin 227 köy okulunu dijital dünyaya bağladı
11:12
Türkiye 11 ayda 52,7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
11:17
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ