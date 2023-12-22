NBA'de Bucks üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Bucks, konuk ettiği Magic'i 4 sayı farkla mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Magic'te ise Franz Wagner'ın 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Los Angeles Clippers'ı 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 134-115 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Clippers'ta James Harden'ın 23 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Cedi'den 2 sayı, 1 ribaunt, 3 asist

Chicago Bulls, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 114-95 yendi. Bulls'ta Coby White 22 sayı, DeMar DeRozan ise 21 sayı attı. Bu mağlubiyetle Spurs, son 22 maçındaki 21. yenilgisini aldı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

Simons'ın 41 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi

Washington Wizards, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.

Wizards'ta Kyle Kuzma, attığı 32 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Blazers'ta Anfernee Simons'ın 41 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-119

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 104-123

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-95

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 116-103

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 118-114

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-115

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 118-111

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 117-118