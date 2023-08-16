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Spor
AA 16.08.2023 21:14

İsmail Kartal: Turu geçerek dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp turu geçerek Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

İsmail Kartal: Turu geçerek dönmek istiyoruz
[Fotograf: AA]

Ljudski Vrt Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça son derece iyi hazırlandıklarını ifade etti.

İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördüklerini aktaran Kartal, Slovenya'da yüksek konsantrasyonla karşılaşmaya çıkıp kazanmak istediklerini dile getirdi.

Kartal, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurguladı.

"Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'u gördük, ne kadar organize bir takım olduklarını, oyun içinde ne yapabileceklerini İstanbul'da gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik, her ne kadar 3-1 galip gelsek de 0-0 gibi maça çıkarak elimizden gelen her şeyi yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama Fenerbahçe Futbol Takımı olarak geniş bir kadroya sahibiz ve yarın da çıkacak oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Yarın da iyi sonuçla turu geçerek buradan Türkiye'mize dönmek istiyoruz."

İsmail Kartal: Turu geçerek dönmek istiyoruz

İstanbul'da oynadıkları karşılaşmaya göre yarın farklı bir maç beklediklerini ifade eden Kartal, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Kartal, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Sloven olmasından dolayı maçın hakeminden "değişik bir yönetim" bekleyip beklemedikleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sahada iki takım çıkıp futbol oynayacak. İyi futbol oynayanın her zaman hakkını alacağını düşünüyorum. Yarın biz de elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçta güzel bir sonuç alarak ülke puanına da katkı yaparak turu geçmek istiyoruz."

Zajc: Slovenya takımlarına karşı sahaya çıkmak ayrı bir duygu

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc da Maribor ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini düşündüğünü, hem galip gelmek hem de tur atlamak için gayret göstereceklerini söyledi.

Ülkesinde maça çıkacağının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, Slovenya'ya dönmenin her zaman güzel olduğunu ve buradaki taraftarın önünde maça çıkmanın büyük keyif verdiğini dile getirdi.

Müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Zajc, Maribor karşısında sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

İsmail Kartal: Turu geçerek dönmek istiyoruz

Slovenya takımlarına karşı oynamanın her zaman kendisi için ayrı bir duygu olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Slovenya takımlarına karşı sahaya çıkmak benim için her zaman heyecan verici ve ayrı bir duygu. Umarım yine galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam ettiği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Zajc, özellikle teknik direktör İsmail Kartal ile iyi ilişkileri olduğunu ve onunla birlikte önemli başarılar elde etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

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