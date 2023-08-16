Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek istiyoruz

Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş-Neftçi karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Neftçi karşısında deplasmanda oynadıkları ilk maçı 3-1 kazandıklarını ve rövanşa avantajlı çıkacaklarını belirtti.

"Hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazılarına şans vereceğiz. Neftçi, izin verirsek iyi oynayan ve iyi pas yapan bir takım. Kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek istiyoruz. Omar Colley'in omzundan sıkıntısı var. Durumunu değerlendireceğiz. Ghezzal'ın ailesi kaza geçirdi. Çocuğu ameliyat oldu. Durumu gayet iyi. O da Fransa'ya gitti. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Kazanarak turu geçeriz."

Şenol Güneş, bu sezon 4 resmi maç oynadıklarını hatırlattı.

"Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlamak lazım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"Rashica'nın uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz"

Şenol Güneş, siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade etti.

"Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Rashica'nın bize uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Güneş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in de takımla antrenmana çıktığının altını çizdi.

"Olumlu ve pozitif. Yabancılık çekmedi. Becerisi ve yeteneği oldukça fazla. Bu tip oyuncuları fiziksel olarak hazırlamak ve bir an önce takıma adapte etmek istiyorum."

"Stoperde bir eksiklik görüyoruz"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını vurgulayan Şenol Güneş, stoper bölgesinde eksiklerinin olduğunu dile getirdi.

Güneş, bazı bölgelere fazla oyuncu alınmasının da doğru olmadığını savundu.

"İhtiyacınız kadar almalısınız. Aldığımız oyuncuların takıma uyum sağladığını düşünüyorum. Stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında bir sıkıntı yok. Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Türk oyuncu alabiliriz. Alınmasında da yarar olduğunu düşünüyoruz. Montero ve Hasic ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Kulüp bulurlarsa gidip oynamalarında yarar var. Transfer, sadece almakla olmuyor. Çok acele etmeye gerek yok. Sadece stoperde bir eksikliği tamamlamamız gerekiyor."

Deneyimli çalıştırıcı, Anderson Talisca, Sergio Ramos ve Deniz Türüç hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.

"Talisca, gelmek isterse değerlendirilir. Zorlukları var. Herkes Talisca'ya sıcak bakar. Şu anda bir şey yok. Sergio Ramos'u birçok kulüp istiyor. Markalaşmış ve değerli bir oyuncu. Ancak gündemde değil. Deniz Türüç ise milli takıma aldığım ve beğendim bir oyuncu. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Zannediyorum RAMS Başakşehir'in bir talebi var. Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz."

"Transfer dönemi, maçlar başlamadan bitmeli"

Şenol Güneş, transfer döneminin lig başlamadan bitmesi gerektiğini söyledi. Güneş, transfer döneminin uzun olmasını doğru bulmadığını kaydetti.

"Transfer dönemi, maçlar başlamadan bitirilmeli. Transfer, açık ve net olmalı. Pazarlama tekniği içinde gelişiyor. Futbolun ikinci plana atılması yakışmıyor. Transfer hep çok konuşuluyor. Uzun olduğunu düşünüyorum. Lig başlarken transfer bitmeli. Süre uzun olmamalı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Salih ve Cenk'le anlaşılacağını düşünüyorum"

Şenol Güneş, sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Salih Uçan ve Cenk Tosun'un çok önemli oyuncular olduğunu aktardı.

"Sözleşmeleri devam ediyor. Neticelenmedi. Necip ve Mert ile anlaşıldı. Salih ve Cenk de kalmak istiyor. Anlaşılacağını düşünüyorum. Takımın aynı zamanda sorumlu futbolcuları. Biraz uzamış olması eleştirilebilir. Konuşmakta yarar var. Onlar Beşiktaş'ta mutlu. Maddi ve manevi mutlu olmak istiyorlar. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazen de düşündüğümüzün üstünde işler yapıyorlar."

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ganalı oyuncu Daniel Amartey ise iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

"Beşiktaş'ta forma giydiğim için mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. Hazırız. Galip gelmeye çalışacağız."

Beşiktaş Neftçi maçının hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Omar Colley ile kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçirdiği için Fransa'ya giden Rachid Ghezzal, antrenmana katılmadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise idmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu: Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz

Neftçi'de teknik direktör Adrian Mutu, ilk maçtaki mağlubiyete rağmen futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mutu, Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Zor bir maç olacak. Bu tür oyunları oynamak oyuncular için iyidir. İki gol avantajını aradan kaldırmalıyız. Yarın bunu aşmaya çalışacağız, futbolda her şey mümkündür. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. İlk maçı kaybettik, evet. Yarınki maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız. Avrupa Konferans Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz."

Rumen teknik adam, maça galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

"Sakat futbolcular hariç en iyi 11'le sahada olacağız. Kadromuz o kadar da geniş değil. Yeni transferlerin oynamasını bekliyoruz. Hem Avrupa kupalarında hem ligde başarılı olmak için kadronun geniş olması lazım. Buradaysa her maça galibiyet için çıkıyoruz. İlk maçın ilk yarısında takım elinden geleni yaptı ama takımımdan ikinci yarıdaki mücadelelerini bekleyeceğim. Rakibin kim olduğuna bakmayarak en iyi futbolu sergileyeceğiz. Bakü'deki maçın ikinci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz."

Yuri Matias: İlk maçtaki hataları tekrar etmemeye çalışacağız

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Brezilyalı oyuncu Yuri Matias da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galibiyet elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş, çok güçlü bir takım. Bu tür takımlarla oynamak bizim için güzeldir. Futbolda her şey mümkündür. İlk maçta kalemizde gördüğümüz goller takımın hatalarından oldu ama maçın ikinci yarısında gol pozisyonlarımız oldu. İlk maçta hatalar yaptığımızı biliyoruz. Yarın bunu tekrar etmemeye çalışacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Neftçi son antrenmanını gerçekleştirdi

Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşma öncesi son antrenmanını Beşiktaş Stadı'nda gerçekleştirdi.

Azerbaycan temsilcisi, idmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.