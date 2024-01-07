İsmail Kartal: Seyir zevki yüksek bir maç oldu

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Seyir zevki güzel bir maç oldu"

İsmail Kartal, "Bugün buraya kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Oyuncularımız hafta içi yapmış olduğumuz tüm organizasyonları yaptılar. Bir şeyi eksik yaptık. Kaçırdığımız gollerden sonra hemen onu telafi etmek istediğimiz için zaman zaman oyun git gele döndü. Rakibe pozisyonlar verdik. Normalde rakibe bu kadar pozisyon vermiyorduk. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Biz buraya 3 puan almak için buraya geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cengiz adına çok önemliydi"

Cengiz Ünder'in 4 gollük performansını değerlendiren İsmail Kartal, "Cengiz'in bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Bugünkü attığı gollerle kendine olan özgüveni aşacağını düşünüyorum. Bundan sonra daha özgüvenli maçlara çıkacağını düşünüyorum. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi en iyisini yapmaya çalışıyor. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Her maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Kartal, "Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takımın gol atması ve kazanması lazım. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ben teknik direktör olarak güçlü bir oyun ortaya koymam lazım. Bu yönde çok çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunlara cevap veriyor. Hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık diye üzgün. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

"Şu an lider biziz ve avantaj bizde"

Şampiyonluk yarışında avantajın kendilerinde olduğunu belirten İsmail Kartal, "Derbilerde berabere biten maçtan sonra avantajın ele geçirildiğine katılmıyorum. Şu an lider biziz avantaj bizde. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada kadro derinliği olan, iyi hazırlanan, sakatlıkları az olan, maçları en iyi şekilde hazırlanarak kaybetmeyen, az kayıpla sezon sonuna kadar durumu ve pozisyonu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

"Kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ise “90 dakikaya bakarsak kendi istediğim futbolu takıma oynatabiliyorum. Bizde Fenerbahçe’deki kalite yok tabi ki. Ama dediğim gibi kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum ve böyle devam edecek.” dedi.

Hakan Yakın, “İlk 5 dakikaya biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık, daha sonra rakibimizden daha iyiydik. Çok iyi oynadık ama Fenerbahçe tabi ki çok güçlü bir rakip. 1-1 olduktan sonra futbol oynamaya çalıştık. Ondan memnunum. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan 2-1 geri düştük ve sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları affetmedi ve devreye 4-1 girdik. Devre arası takımıma söyleyecek fazla bir şey yoktu. Ama 90 dakikaya bakarsak kendi istediğim futbolu takıma oynatabiliyorum. Bizde Fenerbahçe’deki kalite yok tabi ki. Ama dediğim gibi kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum ve böyle devam edecek.” şeklinde konuştu.