Fenerbahçe İstanbulspor karşısında farklı kazandı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Cengiz Ünder'in jeneriklik golüyle öne geçti. Golün ardından pozisyonlar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, farkı 2'ye çıkarmayı başaramadı. İstanbulspor, 32. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Muammer Sarıkaya ile golü buldu. Fenerbahçe, bu gole hemen 2 dakika sonra yine Cengiz Ünder ile cevap verdi ve yeniden öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-1 üstün gitti.

Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, 46. dakikada Cengiz Ünder'in ayağından 5. golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Cengiz yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığının ardından performansını artırdı.

Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından İstanbulspor maçına da ilk 11'de başlayarak üst üste 3 lig maçında 11'de görev alan Cengiz, etkili oyunuyla dikkati çekti.

Kayserispor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden ve takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cengiz, İstanbulspor mücadelesinde 6, 34, 44 ve 45+1. dakikalarda bulduğu 4 golle galibiyette başrolü oynadı ve yıldızlaştı.

Dzeko 13. golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, gol krallığında zirveye yerleşti.

Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

Emre Mor, 3 maç sonra süre aldı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Emre Mor, ligde 3 maçın ardından süre buldu.

Son olarak Sivasspor müsabakasında 7 dakika forma giyen Emre, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarında dakika bulamamıştı.

26 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

Deplasmanda kale düştü

Fenerbahçe, ligde son maçlarda deplasmanlarda kalesini gole kapatamadı.

Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.

Montella maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.

Montella'ya yardımcı antrenörler Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş eşlik etti.