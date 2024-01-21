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Spor
AA 21.01.2024 19:01

İsmail Kartal: Hiç beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hiç beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

İsmail Kartal: Hiç beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık
[Fotograf: AA]

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini belirtti.

"Beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık"

Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarını vurgulayan Kartal, "Önce Tadic'in net pozisyonu vardı sonra İrfan'ın golü geldi. Dzeko'nun karşı karşıya pozisyonu vardı ama ilk yarıda 1 gol atabildik. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol daha sonra yaptığımız hamlelerle dengeyi bulduk. 3-4 net pozisyon ürettik ama golü bulamadık. Hiç beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

"Yine bu ligin lideriyiz"

Değişiklikleri maçın gidişatına göre yaptıklarını aktaran Kartal, "King ve Batshuayi daha hareketli oyuncular. Onlarla çift forvete döndük. 3-4 net pozisyona girdik bu hamlelerden sonra ama sadece golü bulamadık. Bu akşam yine bu ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tür kayıplar olabilir, biz önümüze bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duran toplarda ortalamanın üstünde olduklarını savunan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir futbol maçı. Bazen çok güvendiğiniz oyuncular rakip çok kapandığı için sahada istenilenleri yapamayabilir. Biz de değişiklikleri bunlara göre yaptık. Duran toplardan sezon başından beri 6-7 gol attık. Bunlara gayet iyi çalışıyoruz. Ortalamanın üzerindeyiz, bugün duran toptan gol bulabilirdik ama bulamadık. Her maç atacağız diye bir şey yok, üzerinde yoğunlaşıyoruz ama şu ana kadar 6-7 golümüz var Avrupa'da ve ligde. Bugün fazla pas hatası yaparak rakibe oynama fırsatı verdik. Puan kaybının en büyük nedenlerinden biri buydu."

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