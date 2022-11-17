A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya Milli Takımı'yla yaptığı ve 2-1 kazandığı maç sonrası İskoç taraftarlar, şehrin tarihi mekanlarını gezerek, yöresel yemeklerin tadına baktı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İskoç taraftarlar, ziyaret ettikleri Dengbej Evi'nde dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi, dans etti.

"Diyarbakır'da her şey süper"

Taraftarlardan Elena Strachan, Türkiye ile İskoçya arasındaki maç için kentte bulunduğunu söyledi. Strachan, kente hayran kaldığını anlattı.

"Diyarbakır'da her şey süper. İnsanlar çok cana yakın. Kent tarihle dolu, yemekleri de çok güzel. Burada bütün insanlar arkadaşça, dostça. Misafirperverlikleri süper. Diyarbakır çok güzel, buraya gelmek biraz zor. Bütün kalbimle kente gelinmesini tavsiye ederim."

Strachan, maç sonucunu da değerlendirdi.

"Oyun oyundur, bu şanstır. Dün maç için 'iyi olan kazansın' demiştim. Etrafımızdaki insanlarla mutlu olduk. Maç sonucuna pek takılmıyorum. Bugünü Diyarbakır'ı keşfetmeye ayırdık. Yarın sabah kentten ayrılacağız ama Diyarbakır'ın bir parçası da kalbimizde kalacak."

Valeri Barns: Burada görecek çok fazla kültürel yer var

İskoç taraftarlardan Valeri Barns da kentle ilgili gözlemlerini anlattı.

"Burada mükemmel yemekler yedik. Buradaki insanlar çok fazla arkadaş canlısı ve sizi iyi ağırlıyorlar. Burada görecek çok fazla kültürel yer var. Maçı kazanamadığımız için gücenmiyoruz, sadece nereye gidersek keyfini çıkarmaya bakıyoruz. Burada polis çok çok iyi ve 'onların da bizden memnun olduğunu düşünüyorum. Misafirleri çok iyi ağırlıyorsunuz, bu nedenle Diyarbakır daha fazla maçlara ev sahipliği yapmalı."

Barns, daha önce hiç kebap yemediğini ve burada yediğini aktararak, kentteki restoranların çok iyi olduğunu vurguladı. Gary Turner de kentteki mimariyi ve tarihi mekanları beğendiğini dile getirdi.

"Mimari çok güzel, binalar güzel, başka ülkelerin tarihi yerlerini görmek güzeldir. O nedenle Diyarbakır'daki tarihi yerleri gördüğüm için mutlu oldum."