Van Valiliği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, Ampute Futbol Süper Ligi ile Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki 6 takım katıldı.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan final maçında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'nü 6-1 yenerek şampiyon oldu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Arif Ölmez, 13 Kasım'da başlayan Türkiye Kupası maçlarının tamamlandığını söyledi.

Ölmez, çok heyecanlı ve çekişmeli maçlara şahit olduklarını anlattı.

"Bugün finale yakışır bir maç izledik. İki hafta sonra ligler başlayacak. Şimdiden bütün takımlarımıza başarı diliyorum. Sakatlıktan uzak, centilmenlik ruhuna uygun bir sezon geçirmeyi diliyorum. Şampiyon olan takımımızı kutluyorum."

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kupayı Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu birlikte kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci olan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne kupasını Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker ve Arif Ölmez verdi.

Üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un elinden kupasını aldı.