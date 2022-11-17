Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisini almayı planlıyor.

Yönetim, Kosovalı oyuncu için sezon sonunda Norwich City'nin kapısını çalacak. İngiltere Championship'te 5. sırada yer alan Ada ekibinin, Premier Lig'e çıkamaması durumunda transferde Galatasaray'ın eli güçlenmiş olacak.

Norwich City, 26 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesine yaklaşık 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istemişti. Bu talebi kabul etmeyen Galatasaray yönetimi ise Rashica'yı opsiyonsuz şekilde kiralamıştı.

Sarı kırmızılı yönetim, Kosovalı futbolcunun bonservisini yaklaşık 6 milyon euroya almayı planlıyor.

Milot Rashica, Galatasaray forması giydiği 7 maçta 2 asist yaptı. Kosovalı futbolcu, hücum organizasyonlarındaki katkısıyla da dikkat çekt