Beşiktaş’ta teknik heyet, bazı futbolcuların form durumundan memnun değil. Siyah beyazlılarda, Josef De Souza ve Dele Alli sezon başından bu yana, Salih Uçan ve Rosier ise son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.

Josef De Souza

Teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası için lige verilen arada bu isimlerle yakından ilgilenecek.

Sezona sakatlık problemiyle başlayan Josef De Souza, henüz beklentileri karşılayamadı. Şenol Güneş, Brezilyalı oyuncunun fizik kondisyonunu yukarı çekmek için özel antrenman teknikleri uygulayacak.

Valentin Rosier

Sezona çok iyi başlayan Valentin Rosier'de ise son dönemde performans düşüklüğü yaşanıyor. Fransız sağ bekin sakatlığı da bulunuyor.

Maç sonu açıklamalarında "Benim bildiğim Rosier bu değil" diyen Şenol Güneş, oyuncusuyla görüşecek.

Salih Uçan

Rosier gibi sezona iyi başlayan isimlerden Salih Uçan'ın fizik kalitesinde son dönemde düşüş gözlemleniyor. Şenol Güneş, Antalya kampında tecrübeli futbolcuyu özel program eşliğinde çalıştırmayı planlıyor.

Dele Alli

Henüz kalitesini sahaya yansıtamayan Dele Alli için de lige verilen ara, formunu yukarı çekmek için iyi bir şans olarak görünüyor. Teknik heyet, İngiliz futbolcuyu istenilen seviyeye çıkarmak için harekete geçecek.