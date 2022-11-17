Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2 yıl önce amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in hayatının ele alındığı belgeselin gösteriminde konuştu.

Başkan Akay, belgeselin ikinci gösteriminin de Adana’da gerçekleşeceğini söyledi.

"Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu anlamlı gecede bizlerle bir arada olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz bu akşam duygusal bir an yaşamaktayız. Emre hepimiz için farklı bir insandı. Mesleğinde de çok başarılı bir isimdi. Böyle bir eseri yapmamız ailesini ve kendisini yakından tanımamıza bağlı değil. Amacımız, kısa yaşamını uzatmak unutulmamasını sağlamaktı. Belgeseldeki görüşler ne kadar iyi bir insan olduğunun yanı sıra mesleğine olan bağlılığını ortaya koymakta."

Emre Gönlüşen ile beraber görev yapan spor spikeri Gökhan Abdik de gecede konuştu.

"Bugünleri geçirmek hem ailesi hem de bizler için çok zor. Yaşarken de vefat ettikten sonra da tanıyan-tanımayanların yüreğine dokunan bir isim olmasının yanı sıra herkesin güzel düşünceler içerisinde bulunması bizlerin acısını hafifletmekte. Biz arkadaşları her maçı Emre için anlatıyoruz. Belgesel müthiş bir çalışma olmuş. Ortada çok iyi bir emek var. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Tolga Gönlüşen’den Başkan Akay’a teşekkür

Emre Gönlüşen’in ağabeyi Tolga Gönlüşen’de, kardeşinin vefatının acısını hala yaşadıklarını belirtti.

"Aramızdan hiç ayrılmamış gibi. Belgeselde yer alan isimlerin duyguları ve geceye olan katılım bizleri son derece mutlu etmiştir. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere emek sarf eden herkese ailem adına teşekkür ediyorum."