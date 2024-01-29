İşitme engellilerde hedef olimpiyatlarda en iyi sonucu almak

İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası için Erzurum'a gelen Avcı, federasyonun faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendirdi.

Geçen yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli takımın hem serbestte hem de grekoromende şampiyon olduğunu anımsatan Avcı, bu başarının Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Avcı, geçen yıl Kadın Milli Futbol Takımı'nın Malezya'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirterek, daha iyi dereceler kazanabilmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Avcı, federasyondaki tüm görevlilerin, sporcular için gayret gösterdiğini anlattı.

"İnşallah 2-12 Mart'ta Erzurum'da yapacağımız Kış Olimpiyatları ve daha sonra 2025'te Japonya'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"10 bin 863 lisanslı sporcumuz var"

Avcı, Türkiye'de 67 spor federasyonu olduğunu hatırlattı.

"Tüm spor branşlarında toplam 10 bin 863 lisanslı sporcumuz, 822 aktif kulübümüz var. Türkiye İstatistik Kurumunun 2017-2018 verilerine göre, ülkemizde 3,5 milyon işitme engelli var. Günümüzde bu rakam yaklaşık 5 milyona ulaştı. İşitme engelliler için spor olmazsa olmaz. Sporcularımızın sadece milli takım düzeyinde değil, özel kulüpler şampiyonası ve dünya şampiyonalarında bizleri en güzel ve iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Avcı, federasyonun tüm branşlardaki sporcularla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

"Federasyonumuzun çatısı altında 24 spor branşı mevcut. Bunlardan birisi de curling. İlk kez kurulan bir takım ve sporcularımızı yarışmalar ile kamplarda bulundurmaya gayret ediyoruz. İnşallah olimpiyatlarda Curling Milli Takımı'mızın başarılı olacağına inanıyoruz."