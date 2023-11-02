İşaret dili öğrenerek eğittikleri işitme engelli sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül, antrenörleri Ramazan Parıldar ve Cihan Özkaya ile Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi’ne başvuran işitme engelli sporculara eğitim vermeye başladı.

Eğitimde öğrencilerle iletişimde sıkıntı yaşayan antrenörler, Halk Eğitim Merkezindeki kursa giderek, 2 ayda Türk işaret dili öğrendi.

[Fotoğraf: DHA]

Antrenörlerin 1 yılda işaret diliyle anlaşarak yetiştirdiği öğrenciler, 23-24 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada Gonca Türk 63 kiloda, Didem Ögdü 70 kiloda, Muhammet Delil Peksert 90 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Ercan Ödüngit de 81 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Şampiyonada derece elde eden sporcular, 2024 Şubat ayında İran’da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

"Başarılı olmaları için işaret dilini öğrendik"

Antrenör Ramazan Parıldar, öğrencilerle iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendiklerini ifade eTTİ.

"Şu an burada 60 sporcumuz bulunmaktadır. Bunlar arasında 6 sporcumuz işitme engellidir. Motive olmaları ve iletişim sağlayabilmek için işaret dilini de öğrendik. Bu uyumla beraber daha nice başarıları elde edeceğiz inşallah. Sporcularımız haftada 6 gün sürekli antrenman yapıyor. Bu çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Başarılı olan sporcularımız İran’da bizi temsil edecek"

Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül de Judonun Diyarbakır’da tercih edilen sporlar arasına girdiğini belirtti.

"Burada hem bölgesel şampiyonlar hem de Türkiye şampiyonları hem de Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Hatta İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda buradan Muhammet Delil Peksert’i yollamıştık. Kendisi Olimpiyat Oyunları'nda 5’inci olmuştu. Oldukça güzel bir yerimiz var. Diyarbakır genelinde aktif olarak 400 judo öğrencimiz bulunuyor. Bunların 15’i işitme engelli. İşitme engelli sporcularımızla anlaşabilmek için hocalarımızla Türk işaret dilini öğrendik. İlimize 4 madalya kazandırdılar. Bu arkadaşlarımız Şubat 2024 tarihinde İran’da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’na katılarak hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecekler."