Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isaac Sackey 2 yıl daha Hatayspor'da
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı ön libero oyuncusu Isaac Sackey'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncuyla yeni mukavele imzalandı.
Isaac Sackey 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/XnihP3xFGi— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 7, 2021
Etiketler: Hatayspor
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