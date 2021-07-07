Kimia Yousufi, kariyerinde ikinci kez dünyanın en büyük spor organizasyonunda yer alıyor.

Tokyo'da da yarışacak olan Yousufi, iki olimpiyatta birden boy gösterecek ilk kadın Afgan atlet olarak tarihe geçti. İran'da doğan ve mülteci olan 26 yaşındaki sporcu, küçük yaşta ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Tüm sıkıntılarına rağmen çalışmalarına devam eden Yousufi, ailesinin de desteğiyle hem ülkesi hem de olimpiyatlar adına önemli bir figür haline geldi.

Mahmood Noorzahi'nin şartları ise daha da zordu. 30 yaşındaki atlet, spor tesislerinin azlığından dolayı kendi imkanlarıyla çalışıyor.

Noorzahi, ülke içindeki çatışmalar nedeniyle sayısız antrenmanı kaçırıyor. Sprinter isim bu zorlu şartlara rağmen Olimpiyatlarda yer almaya hak kazandığı için çok mutlu.

Birçok farklı hikayeleri barındıran Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'da başlayacak ve TRT ekranlarından yayınlanacak.