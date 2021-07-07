Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Caleb Ekuban açıklaması
Trabzonspor, futbolcusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da takımın kampına katılacağını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyet tarafından izin verildi.
Oyuncu 10 Temmuz Cumartesi günü takımın kampına katılarak çalışmalara başlayacak.
Açıklama | Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 7, 2021
Kamuoyuna saygılarımızla. pic.twitter.com/RuMwopYV9m
Etiketler: Trabzonspor
Son Haberler
- 16:50
- 16:44
- 16:42
- 16:45
- 16:34
Sıradaki Haber
Fenerbahçe tarihinin anlatıldığı Vakt-i Fener tablosu tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz