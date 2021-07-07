NBA'de yeni sezonda normalleşme başlıyor. Silver, ligin geçtiğimiz yıl bir buçuk milyar dolarlık bir gelir kaybı olduğunu ancak buna rağmen takımların bu süreci çok iyi idare ettiğini söyledi.

59 yaşındaki isim ayrıca koronavirüs vakalarında düşüş trendi devam ederse, yeni sezona Ekim ayında başlayacaklarını ifade etti.

Silver, NBA yönetim kurulunun ön hazırlık turnuvası ile ilgili değerlendirmesinin de devam ettiğini belirtti.