Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
NBA'de normalleşme başlıyor
NBA başyöneticisi Adam Silver, ligin son durumu ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
NBA'de yeni sezonda normalleşme başlıyor. Silver, ligin geçtiğimiz yıl bir buçuk milyar dolarlık bir gelir kaybı olduğunu ancak buna rağmen takımların bu süreci çok iyi idare ettiğini söyledi.
59 yaşındaki isim ayrıca koronavirüs vakalarında düşüş trendi devam ederse, yeni sezona Ekim ayında başlayacaklarını ifade etti.
Silver, NBA yönetim kurulunun ön hazırlık turnuvası ile ilgili değerlendirmesinin de devam ettiğini belirtti.
Etiketler: NBA
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