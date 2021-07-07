İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ikinci yarı final maçında, İngiltere ile Danimarka karşılaştı.

30. dakikada Danimarka 1-0 öne geçti. Ceza yayının önünden kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mikkel Damsgaard, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İngiltere, turnuvadaki ilk golünü yedi.

39. dakikada Simon Kjaer'ın kendi kalesine attığı golle İngiltere skoru dengeledi. Sağ kanattan sıfıra inen Saka'nın içeriye çevirdiği topa Kjaer ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

102. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Sterling yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

104. dakikada penaltı atışını Harry Kane kullandı kaleci Schmeichel topu çeldi. Ama Kane seken topu tamamladı ve İngiltere'yi öne geçirdi. 2-1

Kane, büyük turnuvalarda attığı 10 golle İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Gary Lineker'i yakaladı.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen İngiltere, rakibini 2-1 yenerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

İtalya-İngiltere arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki final mücadelesi, 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.

İngiltere'deki Wembley Stadı'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1, TRT 4K, trtizle.com ile TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.