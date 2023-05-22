Irkçı hakarete maruz kalan Real Madridli Vinicius'a destek

FIFA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Infantino, Real Madridli oyuncuya yönelik yapılanlarla ilgili, "Vinicius'la dayanışma içindeyiz. Futbolda da toplumda da ırkçılığa yer yok. FIFA böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüm oyuncuların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Infantino, ırkçı saldırılara karşı tüm liglerde uygulanması gereken kuralı hatırlattı.

"FIFA organizasyonlarındaki üç aşamalı sürecin, tüm futbol maçlarında uygulanmasını tavsiye ediyoruz. İlk aşamada maç durdurulur ve anons yapılır. Devamında oyuncular sahayı terk eder ve anonsla sözlü saldırının devam etmesi halinde müsabakaya bir süre ara verileceği duyurulur. Karşılaşma başladıktan sonra saldırı sürerse oyun durdurulur ve rakip takım hükmen galip sayılır. Açıkçası söylemek uygulamaktan kolay ancak bunu yapmamız, eğitim yoluyla da desteklememiz gerekiyor."

Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Vinicius'a destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Valencia'ya karşı oynadıkları maçta tribünden gelen ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madrid'deki Brezilyalı futbolcu Vinicius'a destek verdi.

Lula da Silva, davetli olarak katıldığı G7 Zirvesi'nde basına yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nın da futbolcusu olan Vinicius'un bu tip ırkçılığa uğramasının "adil olmadığını" söyledi.

"En iyi futbolculardan biri olmak üzere olan bir gencin bu tür bir saldırıya maruz kalması adil değil." diyen Lula da Silva, La Liga kurumunun ve FIFA'nın futbolda ırkçılığa karşı daha ciddi önlemler almasını istedi.

Vinicius: İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor

Vinicius, dünkü Valencia maçında yaşananlardan sonra sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yaptı.

"Sevdiğim bir ülke olan İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi."

Ne oldu?

La Liga'nın 35. haftasında dün oynanan ve Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmuştu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı stadyumda anons yapılmasının ardından oyun tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Maç sonrası bir gazetecinin "Dirsek attığın futbolcudan özür dilemeyi düşünüyor musun?" şeklindeki sorusuna ise Vinicius, "Sen salak mısın?" diye cevap vermişti.

İspanyol liginde bu sezon boyunca Vinicius'u hedef alan ırkçı olaylar daha öncede yaşanmıştı.