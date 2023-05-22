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Spor
AA 22.05.2023 14:45

Sivasspor Türkiye Kupası'nda yeniden finali istiyor

Tarihinde ilk kez geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve bu sezon da aynı kulvarda yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında Fenerbahçe'yi yenerek adını yeniden finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Sivasspor Türkiye Kupası'nda yeniden finali istiyor

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek kupanın dışına itti.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nda özellikle son yıllarda başarılı bir grafik çizen Sivasspor, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Rövanş maçında 24 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, rakibini saf dışı bırakıp finale yükselebilmek için mücadele verecek.

Çalımbay: Tek amacımız kazanmak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bütün gayelerinin kupada final oynamak olduğunu söyledi.

Rakipleri Fenerbahçe'nin ligde de şampiyonluk mücadelesi verdiğini anımsatan Çalımbay, bu nedenle sarı-lacivertli ekibin kupa maçına farklı bir kadro tercihiyle çıkabileceğine dikkati çekti.

Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanarak kupada yeniden final oynamak istediklerini belirterek, "Bizim tek amacımız kazanmak, başka hiçbir düşüncemiz yok. Tabii ki kolay bir maç değil. Fenerbahçe çok iyi bir takım." diye konuştu.

"Final gibi bir maç oynayacağız"

Çalımbay, karşılaşmanın her iki takım açısından da zor geçeceğini dile getirdi.

"Zor bir maç olacak ama her şeyimizi ortaya koyacağız. Biz bu şekilde çok maç oynadık. Final gibi bir maç oynayacağız. Çok iyi final maçlarını kazandık. Aynısını yapmaya çalışacağız."

Çalımbay, Fenerbahçe taraftarı önünde oynamanın zor olduğunu da vurguladı.

"Ancak biz buna alışkınız. Adana Demirspor ile şampiyonluk maçına çıktığımızda 32 bin kişiye oynadık. Avrupa Kupası'nda Slavia Prag maçında 40 bine yakın kişinin önünde oynadık. Rakip taraftar sorun değil. Oyuncular o atmosferi biliyor, biz de biliyoruz. Önemli olan hakemler. Bu atmosferden onlar etkileniyorlar."

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