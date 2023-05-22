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Spor
AA 22.05.2023 14:55

Marco Paixao 1. Lig'de 4. kez gol kralı

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunu 21 golle bitiren Altay'dan Marco Paixao, 4. kez ligde bu unvanı elde etti.

Marco Paixao 1. Lig'de 4. kez gol kralı

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ile Yeni Malatyaspor'un 24. haftadan itibaren oynaması gereken maçlar bu iki takım aleyhine 3-0 olarak tescil edildi. Söz konusu 28 maç dışında oynanan 314 müsabakada takımlar 831 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 2,65 olarak gerçekleşti.

Ligde 105 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 21 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 577'si ayakla, 128'i kafayla atıldı.

Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçları dışında en az gol atan takım Altaş Denizlispor (29), en fazla gol atan ekip ise Yılport Samsunspor (64) oldu.

Marco Paixao, 4. kez gol kralı

Altay formasıyla 21 gole ulaşan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından dördüncü kez ligin en golcü ismi oldu.

Paixao'yu 19 golle Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo, 17 golle Çaykur Rizespor'dan Bolasie Yala izledi.

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