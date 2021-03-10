Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İrfan Buz resmen Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.
Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#EfsaneYuvasında pic.twitter.com/hvyGYLB22J— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 10, 2021
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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