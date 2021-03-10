Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Yılmaz geri döndü
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sakatlığının geçtiği açıklandı.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığını atlatan 35 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara başladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesi kullanıldı.
Burak Yılmaz, ocak ayının başında baldırından sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
KRAL is back to training https://t.co/gLJlCyz6DR pic.twitter.com/E2yfdfyHO2— LOSC (@losclive) March 10, 2021
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