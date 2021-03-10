Younes Belhanda'nın Galatasaray macerası sona erdi. Sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 22 kez fileleri sarsarken, 26 da asist yaptı.

2017 yılında Dinamo Kiev'den 8 milyon euroya transfer edilen 31 yaşındaki futbolcunun gelişi de olaylı olmuştu.

O dönemde takımın yıldızı Wesley Sneijder ile ayrılık aşamasında olan Galatasaray'ın 10 numaralı formayı Belhanda'ya vermesine sarı kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

İlk sezonunda 30 lig maçında görev yapan Faslı futbolcu, 3 gol, 8 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

2018-2019 sezonunda Galatasaray hem lig de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 34 kez sarı kırmızılı formayı giyen Belhanda, 4 kez ağları havalandırdı, arkadaşlarına da 7 gol pası verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Faslı futbolcu, 2019-2020 sezonuna da kupayla başladı. Galatasaray, Belhanda'nın golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Geçen sezon 32 maçta görev yapan 31 yaşındaki orta saha, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Bu sezon 28 maçta görev yapan Faslı oyuncu, sarı kırmızılı formayla en golcü dönemini yaşıyordu. Belhanda, 8 gol 3 asistle Galatasaray'a veda etti.