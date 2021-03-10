Belhanda Galatasaray serüvenine 4 kupa sığdırdı
Galatasaray'da 3 buçuk sezon geçiren Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 4 kez kupa sevinci yaşadı. İşte Faslı futbolcunun Galatasaray kariyeri...
Younes Belhanda'nın Galatasaray macerası sona erdi. Sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 22 kez fileleri sarsarken, 26 da asist yaptı.
2017 yılında Dinamo Kiev'den 8 milyon euroya transfer edilen 31 yaşındaki futbolcunun gelişi de olaylı olmuştu.
O dönemde takımın yıldızı Wesley Sneijder ile ayrılık aşamasında olan Galatasaray'ın 10 numaralı formayı Belhanda'ya vermesine sarı kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.
İlk sezonunda 30 lig maçında görev yapan Faslı futbolcu, 3 gol, 8 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
2018-2019 sezonunda Galatasaray hem lig de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 34 kez sarı kırmızılı formayı giyen Belhanda, 4 kez ağları havalandırdı, arkadaşlarına da 7 gol pası verdi.
Faslı futbolcu, 2019-2020 sezonuna da kupayla başladı. Galatasaray, Belhanda'nın golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Geçen sezon 32 maçta görev yapan 31 yaşındaki orta saha, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon 28 maçta görev yapan Faslı oyuncu, sarı kırmızılı formayla en golcü dönemini yaşıyordu. Belhanda, 8 gol 3 asistle Galatasaray'a veda etti.
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