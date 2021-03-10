Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Karar, eyalet valisinin de onaylamasıyla resmileşecek. Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.