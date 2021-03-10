Dağlık engebeli arazilerde kurduğu modern tesisler, alt yapıya verdiği önem ile bölgenin adeta Altınordu'su Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü.

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Düzyurtspor'u satın alınarak çıktıkları yolun hedeflerini ve vizyonunu, TRT SPOR dijital ekibinden Suat Yahyaoğlu ile Ünal Gündoğdu'ya anlattı.

"Rol modelimiz Altınordu"

Celil Hekimoğlu, rol model olarak Altınordu'yu gördüklerini dile getirdi.

"Biz bu işi borçsuz yapacağız ben kulüpte kredi kartı bile almıyorum paramız kadar yaşayalım istiyorum. Normalde Trabzonspor da diyebilirim ancak Altınordu daha çok altyapı ekolünden gidiyor. Trabzonspor Süper Lig’de şampiyonluk hedefi olan bir takım. Altınordu bizim ekole çok yakın. Sayın başkan Mehmet Seyit Özkan ile sürekli görüşüyorum, fikir alışverişi yapıyoruz. Bizim de hedefimiz genç oyuncuları yetiştirip Türk futboluna sunabilmek ve mümkünse bir üst lige çıkarsak yabancı futbolcu ile oynamamak. Bu şekilde uzun ve kalıcı olabilmek. İnşallah Altınordu gibi kurumsal, Trabzonspor gibi bir altyapısı olan kulüp oluruz."

"Türkiye’de çok konuşulan 5 kulüp varsa biri biz olacağız"

Celil Hekimoğlu, planlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.

"Çok aceleci bir kulüp değiliz, planlı programlı gideceğiz. Kurumsal yapı ile gideceğiz. Bugün hemen değil, yarın da değil ama belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra bu işi her geçen yıl üstüne koyarak, profesyonel çizgimizi bozmadan yapacağız. Türkiye’de çok konuşulan 5 kulüp varsa bunlardan birinin bizim olacağını düşünüyorum. Daha çok altyapı anlamında."

"5 yıl içinde TFF 1. Lig’de olmak istiyoruz"

Celil Hekimoğlu TFF 1. Lig'de kalıcı olmak istedikleri belirtti.

"5 yıl sonra kendimi TFF 1.Lig’de görmek istiyorum. Bizim asıl hedefimiz 1. Lig’de olup orada istediklerimizi gerçekleştirmek. Tabii takımımız bizi daha yukarılara çıkartırsa buna hayır demeyiz. Ama öncelikli hedefimiz TFF 1.Lig’de kalıcı olabilmek. Zaten Trabzon’da bir Trabzonspor var. TFF 1. Lig’de de bir Hekimoğlu takımı olması fevkalede olur ama belki nasip olur ikimiz birden Süper Lig’de mücadele ederiz."

"Öncelik her zaman Trabzonspor'dur"

"Trabzonspor ile rekabet edemeyiz, olursa tatlı bir rekabet olur. Öncelik her zaman Trabzonspor’dur, o bizim ağabeyimizdir. Şu anda Trabzonspor bize oyuncu veriyor biz de o çocukları hazırlayarak Trabzonspor’a katkı sunmak istiyoruz. Bu gelecekte çok daha fazla büyüyebilir. Mesela bizim TFF 1.Lig’de olmamızın avantajı o olur. Trabzonspor 1. Lig’lere çok oyuncu verdi. Biz birinci ligde olduğumuz zaman hem bizim Trabzonspor'a hem de Trabzonspor’un bize çok faydası olur.

Bizim katkımız daha fazla olur. Orada forma şansı bulamayan futbolculara oynama imkanı sağlamış oluruz. Birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz ki şu anda yapıyoruz zaten. Trabzonspor yönetim ile çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah bunu daha da geliştiririz. Trabzon halkının bize büyük sempatisi var. Bizi ikinci takımları olarak görüyorlar. Burası aile takımı gibi gidiyor ama çok güzel bir yönetimimiz var. Ekibimden çok memnunum. Hep aile olmayacak tabi ben çemberi büyütmek istiyorum. Ben bunu bütün Trabzon’a yaymak istiyorum."