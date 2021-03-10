56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak.

Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla devam edecek organizasyon 18 Nisan'da Kuşadası'ndan sona erecek.

Toplam 1280 kilometrelik etaplardan biri olan Konya, bisiklete olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Konya, ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı fazla olan kent olarak biliniyor.

Büyükşehir Belediyesi de bisiklet severlerin trafikte daha rahat sürüş yapması için kentin farklı noktalarına toplam 550 kilometre bisiklet yolu yaptı.

Ayrıca sadece bisiklet kullanıcıları için eski tramvaylardan biri nostaljik hale dönüştürülerek Kampüs- Alaeddin seferlerinde kullanılıyor.

Bisiklet kullanımı arttı

Konya'da incelemelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu heyecanla beklediklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Başkan Erol Küçükbakırcı, koronavirüs pandemisi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirtti.

''Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Pandemi başladığından bu yana hem bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz."

[Fotoğraf: DHA]

"Bir gün herkes bisiklete binecek"

"Konya'da bisiklet kullanımı bir numara. Bundan 25 sene önce de baktığımızda, Konya dünya sıralamasına giriyordu. Bir gün herkes bisiklete binecek. Onun için herkes yerini alsın. Yollarda hareketlilik artınca, dünya güzelliklerin de artacağına inanıyorum."