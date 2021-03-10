Aboubakar, Beşiktaş dergisinin mart sayısında yer alan ve kulübün internet sitesinde bir bölümü paylaşılan röportajda, "Burası benim evim. Bu evi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim"

Aboubakar, daha önce oynadığı takımlarda görmediği atmosferi Beşiktaş'ta gördüğünü vurguladı.

"Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim."

"Hepimiz kazanmak istiyoruz"

Aboubakar, takımın performansına değindi.

"Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Taraftarın olmaması duygusal bir erozyondur

Aboubakar, koronavirüs salgını sonrası maçların taraftarsız oynanmasına değindi.

"Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki onlar her zaman bizim arkamızda. Bu seneyi iyi bitirmemiz lazım. Burada büyük bir paylaşım sergilememiz lazım. Güvenlik görevlilerimizden sağlık ekibine, mutfak ekibinden profesyonel idarecilerimize... Bu paylaşma ruhunu kendi içimizde yaymamız lazım."

"Karakterli ve yürekli bir aileden geliyorum"

Aboubakar, güçlü bir aileden geldiğini aktardı.

"Karakterli ve yürekli bir aileden geliyorum. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler, ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler."