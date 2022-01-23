Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan karşılaşmada, lig lideri Inter ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı.

Konuk Venezia, Thomas Henry'nin 19'uncu dakikadaki golüyle öne geçerken, Inter’de Nicolo Barella 40'ıncı dakikada skoru yeniden eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda baskıyı arttıran Inter, Edin Dzeko'nun 90'ıncı dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Inter maç eksiğine rağmen lider

Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Inter, bir maçı eksik şekilde Serie A'da liderliğini sürdürdü.

Konuk Venezia ise bu maçla ligdeki 12'nci yenilgisini aldı. Venezia, 18 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

Serie A'nın 23'üncü haftasında bugün oynanan bir diğer maçta ise Genoa ile Udinese 0-0 berabere kaldı.