İngiltere ile İran, Uluslararası Halife Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetti. Karşılaşma TRT1, TRT 4K, TRT İZLE'den canlı yayınlandı.

İngiltere, İran’ı çok rahat geçti. Sekiz gollü maçta gülen taraf İngiltere oldu.

İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Bellingham, 43. ve 62. dakikalarda Saka, 45+1. dakikada Sterlin, 71. dakikada Rashford ile 90. dakikada Grealish kaydetti.

İran’ın gollerini 65. ve 90+13. dakikada Terami attı.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başladı.

İngiltere, 35. dakikada Jude Bellingham ile 1-0 öne geçti.

Jude Bellingham'dan şık bir kafa vuruşu! İngiltere organize paslarla geldi ve golü buldu! İşte İngiltere'yi öne geçiren gol #FIFAWorldCup | #ENG #IRN pic.twitter.com/RIZi5pjc5B — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

Bukayo Saka, 43. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

İngiltere'de Raheem Sterling 45+1. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

62. dakikada Saka, kendisinin ikinci İngiltere'nin dördüncü golünü kaydetti. 4-0

GOOOLL!! Bukayo Saka İran savunmasını çaresiz bırakıyor, İngiltere farka gidiyor... pic.twitter.com/vKaus3WP76 — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

İran'da Taremi, 65. dakikada farkı üçe indiren isim oldu. 4-1

GOOOLL!! Mehdi Taremi'den usta işi bitiricilik... pic.twitter.com/dwhD6Mhonk — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

Rashford, 71. dakikada İngiltere'nin 5. golünü filelerle buluşturdu. 5-1

GOOOLL!! İngiltere durmuyor! Rashford çok rahat, çok profesyonel... pic.twitter.com/GJF259L7a4 — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

90. dakikada Grealish İngiltere'nin altıncı golünü attı. 6-1

GOOOLL!! Gol yağmuru devam ediyor! Bu kez sahnede Jack Grealish var... pic.twitter.com/6dpXPXHdgg — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

90+13. dakikada Terami İran'ın ve kendisinin ikinci golünü penaltıdan kaydetti ve skor belirlendi. 6-2

Mehdi Taremi, penaltıdan kendisinin ve İran'ın ikinci golünü attı... pic.twitter.com/ktz9w9cC5U — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

İran'da bir kez daha Queiroz

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arıyor. Queiroz, İran ile çıktığı Katar'daki ilk maçında farklı mağlup oldu.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim oldu.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Uluslararası Halife Stadı

Hakemler: Raphael Claus,Rodrigo Correa, Danilo Ricardo.

İngiltere: Pickford, Shaw, Stones, Maguire (Dk. 68 Dier), Trippier, Rice, Mount (Dk. 71 Foden), Bellingham, Kane (Dk. 76 Wilson), Sterling (Dk. 71 Grealish), Saka (Dk. 70 Rashford).

İran: Beiranvand (Dk. 19 Seyed Hosseini), Safi, Cheshmi (Dk. 46 Kanaani), Hosseini, Moharrami, Mohammadi (Dk. 63 Torabi), Pouraliganji, Ali Karimi (Dk. 46 Ezatolahi), Nourollahi (Dk. 77 Azmoun), Jahanbakhsh (Dk. 46 Ali Gholizadeh), Mehdi Taremi.

Goller: Dk. 35 Bellingham, Dk. 43 ve 62 Saka, Dk. 45+1 Sterling, Dk. 71 Rashford, Dk. 90 Grealish (İngiltere), Dk. 65 ve 90+13 (penaltıdan) Terami (İran)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jahanbakhsh, Dk. 48 Pouraliganji (İran)