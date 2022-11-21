Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, transfer tekliflerine şimdilik sıcak bakmıyor.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus’un da isteği doğrultusunda, sarı lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerine devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Öte yandan ligde ve Avrupa’da çıkış yakalayan Fenerbahçe, sezon sonunda yakalanması hedeflenen başarıyla birlikte sarı lacivertli futbolcuların değerini arttırmayı planlıyor.

Arda Güler Avrupa devlerinin radarında

Fenerbahçe'nin genç yıldızı 17 yaşındaki Arda Güler, şimdiden Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında.

23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ve 27 yaşındaki Miguel Crespo da performanslarıyla transfer piyasasında adından söz ettiriyor.

24 yaşındaki oyuncular Attila Szalai ve Osayi Samuel’in yanı sıra 23 yaşındaki İsmail Yüksek de ilerleyen dönemde sarı lacivertli kulübe para kazandırabilecek oyuncular olarak görülüyor.

Ayrıca Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Osayi Samuel ve son olarak Arda Güler sarı lacivertli forma ile gösterdikleri performansla ilk kez A Milli Takım'a seçildiler.

Attila Szalai, Macaristan Milli takım formasını düzenli olarak giyerken, Michy Batshuayi, Miha Zajc ve Enner Valencia da milli takımlarında oynama başarısı gösteriyor.

Öte yandan Fenerbahçe, 2020’de Vedat Muriç'in Lazio'ya, 2019’da Elif Elmas'ın ve bu sezon Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferlerinin ardından toplam 55 Milyon Avro'ya yakın bonservis bedeli elde etti.