Galatasaray, Ocak ayındaki transfer hedeflerini belirlemeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar, takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

Savunmada çoğunlukla Nelsson ve Abdülkerim’i kullanan teknik direktör Okan Buruk, Türk bir stoperi kadroya katmak istiyor.

Galatasaray’da bu bölgede rota yeniden Kaan Ayhan’a çevrilmiş durumda. Daha öncede milli futbolcuyla ilgilenen sarı kırmızılılar, Sassuolo kulübünün istediği bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Sezonun geri kalanında savunmada yerli ve tecrübeli bir ismi kullanmayı planlayan Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden gündemine aldı.

Ön liberoya da takviye

Galatasaray ön liberoya da takviye yapmayı düşünüyor. Teknik heyet, her iki bölgede de oynayabilen Kaan Ayhan’ı kadroya katarak bu açığı kapatmak istiyor.

Galatasaray’ın milli futbolcu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibi Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor.