Beşiktaş, orta saha oyuncularından şu ana kadar istediği skor katkısını alamadı.

Siyah beyazlılarda Josef De Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Dele Alli toplamda 2 kez fileleri sarstı. Bu 4’lü arkadaşlarına da 4 kez gol pası verdi.

Orta sahaların gol katkısı verememesinden dolayı hücum yükünün forvetlere binmesinden rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında bu bölgeye transfer istiyor.

Deneyimli teknik adam, ara transfer dönemine kadar bu konuya takım içinde çözüm arayacak. Güneş, Redmond’ı forvet arkasında oynatarak bu bölgeden gol ya da asist katkısı almak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Serik Belediyespor maçında 10 numara mevkisinde oynayan İngiliz futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Transfer dönemine kadar bu şekilde bir alternatif üretmeyi planlayan Şenol Güneş, devre arasında ise takıma skorer bir orta saha oyuncusunun alınmasını istedi.