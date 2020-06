Rashford, milletvekillerine hitaben yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için hayata geçirilen karantina sürecinde birçok ailenin geçim sıkıntısı yaşadığını hatırlattı.

22 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, düşük gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu ve annesinin fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldiğini belirtti.

"Ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuktan dörtte biri kadarı, okullar kapatıldığı için hiçbir gıda desteği alamıyor. Bugün İngiltere'de siyah ve diğer etnik azınlıklardan olan çocukların yüzde 45'i yoksul. Ekonomi için 'ne gerekiyorsa' yaklaşımına sahip hükümetten, imkanı olmayan çocukları korumak için de aynı anlayışı benimsemesini istiyorum. Ücretsiz yemek kuponu uygulamasının yaz tatilinde iptal edilmesi kararını, lütfen gözden geçirin ve uzatılmasını garanti edin."

Bir yardım kuruluşuyla ortak düzenledikleri kampanya sayesinde haftada 3 milyon çocuğun beslenme ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını da ifade eden Rashford, ülkesindeki Twitter kullanıcılarından "maketheUturn" (U dönüşü yapın) etiketini kullanarak ve bölgelerindeki milletvekillerinin hesaplarını seçerek mektubu yaymalarını istedi.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv