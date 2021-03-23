Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Infantino, koronavirüs salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirtti.

"Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız."

"Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız"

Infantino, FIFA'da konunun tartışılacağını kaydetti.

"Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız."

Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.