Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sezon başında "doğa" konseptli forma ile başlattığı çevresel sürdürülebilirlik projesi "Yeşillendiriyoruz" ile "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ve Türkiye'de ilk kez Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın sahip olduğu LEED GOLD sertifikası ile "En Çevre Dostu Şirket" kategorisinde Ekoturizm Ödülleri'ne aday oldu.

Medipol Başakşehir, bu sezon iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek için alternatif formalarını yeşil renkte tasarlamıştı.

Toplamda 16 kategoride 725 adayın yarıştığı organizasyonun ödül töreni 19-22 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek.