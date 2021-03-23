Avrupa liglerinde bitime az bir süre kala, birçok yıldız futbolcu kulüpleriyle sözleşme yenilemedi.

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği en çok merak edilen futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız, kulübü Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı taktirde Haziran'da serbest kalacak.

Katalan ekibinin yeni başkanı Laporta’nın sözleşme sorununu çözmesi bekleniyor ancak henüz adım atılmadı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer yıldız Wijnaldum. Barcelona'ya imza atacağı iddia edilen Liverpool’un Hollandalı orta sahasının adı gündemden düşmüyor.

Bir süre önce Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan David Alaba ise Real Madrid’in takibinde. Avusturyalı savunmacıyla, İspanyol devinin yanı sıra Manchester United, Manchester City ve Chelsea ilgileniyor.

Lyon’un yıldızı Memphis Depay da transferde öne çıkan isimler arasında.

Diğer yandan Avrupa’da sözleşmesi sona eren bir diğer yıldız Hakan Çalhanoğlu. Milli futbolcumuz, formasını giydiği Milan ile henüz anlaşma sağlayamadı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Çalhanoğlu Premier Lig'e transfer olabilir. Milan'la anlaşma sağlayamayan milli yıldızın rotasının Arsenal olacağı ifade ediliyor.