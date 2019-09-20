Turnuvayı gümüş madalya ile 2'nci sırada tamamlayan Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, rüya takıma seçildi.

Kariyerinin en iyi şampiyonasını oynayan Eda, Polonyalı Agnieszka Kakolewska ile birlikte en iyi orta oyuncu kategorisinde yer aldı.

Rüya takımın en iyi smaçörleri; İtalyan Miriam Sylla ile Sırp Brankica Mihajlovic oldu.

Turnuvanın en iyi pasörü ise; bu sezon Vakıfbank forması ile izleyeceğimiz Sırp oyuncu Maja Ognjenovic seçildi.

En iyi libero ödülüne de Eczacıbaşı Vitra forması giyen Milli voleybolcu Simge Aköz layık görüldü.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Rüya Takımı'nda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)

Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)

Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)

Libero: Simge Şebnem Aköz (Türkiye)

Kaynak: TRT Spor, AA