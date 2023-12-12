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Spor
AA 12.12.2023 16:05

Iga Swiatek üst üste ikinci kez yılın kadın tenisçisi seçildi

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 2023 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne, Polonyalı Iga Swiatek üst üste ikinci kez layık görüldü.

Iga Swiatek üst üste ikinci kez yılın kadın tenisçisi seçildi
[Fotograf: Reuters]

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2023 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 22 yaşındaki Swiatek'in kazandığı belirtildi.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı tenisçi, bu sezon Fransa Açık'ın (Roland Garros), yanı sıra WTA 1000 serisi Çin Açık'ta, 500 serisi turnuvalarından Katar Açık ile Porsche Tenis Grand Prix'sinde, 250 serisi Varşova Açık'ta ve WTA Finalleri'nde kupaya uzandı.

Swiatek, ABD'li Serena Williams'ın ardından bu ödülü art arda kazanan ikinci tenisçi oldu. Williams 2012, 2013, 2014 ve 2015'te bu ödülü üst üste kazanmıştı.

Diğer kategorilerde ödül kazanan tenisçiler şöyle:

Çiftlerde en iyi takım: Storm Hunter ve Elise Mertens (Avustralya-Belçika)

En çok gelişme kaydeden: Qinwen Zheng (Çin)

En iyi çaylak: Mirra Andreeva (Rusya)

En iyi geri dönüş: Elina Svitolina (Ukrayna)

Karen Krantzcke Sportmenlik ve Peachy Kellmeyer Oyuncu Servisi: Ons Jabeur (Tunus)

Jerry Diamond ACES: Jessica Pegula (ABD)

En iyi antrenör: Tomasz Wiktorowski (Polonya)

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